Epke na harde val: Wat moet ik hier nu mee?

Epke Zonderland had zich voorgenomen vandaag in Zwijndrecht zijn rekoefening te tonen waarmee hij in oktober de wereldtitel hoopt te heroveren. Bij het vijfde vluchtelement ging het echter mis. Na twee geslaagde combinaties van twee vluchtelementen, greep Epke Zonderland na de vijfde vliegbeurt mis. Ook in de herkansing glipte de rekstok uit zijn vingers. Met een harde klap landde hij half naast de mat. ,,Wat moet ik hier nu mee?”, riep de olympisch kampioen van 2012 vertwijfeld uit. Lees het hele artikel hier.