Epke Zonderland zet grote stap richting Spelen

'De koning is terug' Fury klopt Wilder in gevecht der giganten en verovert wereldti­tel zwaarge­wicht

8:38 Tyson Fury (31) is vannacht als winnaar uit de strijd gekomen van het prestigieuze boksduel met de Amerikaanse titelverdediger Deontay Wilder (34). In de zevende ronde besliste The Gypsy King het gevecht in het zwaargewicht met een technische knock-out.