‘Er mag veel niet, maar gelukkig kunnen we straks wel naar schaatsen kijken’

Vuelta LIVE | Snelle mannen krijgen nieuwe kans, Carapaz in rode trui

13:03 De sprinters in de Ronde van Spanje krijgen in deze negende etappe voor de tweede keer een kans op dagsucces. In de rit over 157,7 kilometer van de militaire basis in Cid Campeador naar Aguilar de Campoo staan geen gecategoriseerde beklimmingen op het menu. Een massasprint, met snelle mannen als Sam Bennett en Pascal Ackermann, ligt voor de hand. De finish wordt verwacht tussen tussen 17.05 en 17.27 uur, volg het hier!