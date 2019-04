‘Er wordt nu gejaagd op Kiki’

Sluiter wijst op de ‘nieuwe’ druk die Bertens dit jaar ongewild meebrengt naar de toernooien. De status van top 10-speelster zorgt ervoor dat ze 9 van de 10 keer als favoriet de wedstrijd ingaat en geacht wordt ver te komen op ieder toernooi. ,,Kiki is de nummer 6, er wordt nu op haar gejaagd. Dat is toch anders dan vorig jaar. Toen hadden we bij wijze van spreken de slingers opgehangen na een vierde ronde in Indian Wells en Miami. Nu is dat eigenlijk tegenvallend. Voor de buitenwereld, maar ook voor ons. In die switch zitten we op dit moment.



Bertens verliest ruim 400 punten door haar vroege uitschakeling in Charleston. Maandag, als de nieuwe wereldranglijst uitkomt, zal ze één of maximaal twee plekjes zakken. Geen fijne start van het gravelseizoen, toch haar favoriete ondergrond. Komende twee weken bereidt Bertens zich in Nederland voor op het toernooi van Stuttgart. Het zal daarbij gaan om de accenten, bijvoorbeeld over de vraag hoe aanvallend Bertens moet spelen op gravel. Maar grote veranderingen staan er niet op de rol, daar is helemaal geen reden toe. ,,Er is dit jaar ook een hoop goed gegaan. De kracht van dit seizoen is ook juist hoe ze met zo’n tikkie omgaat”, vindt Sluiter. ,,Na het verlies in de tweede ronde van de Australian Open pakt ze een paar weken later een titel in Sint-Petersburg. Als ik hier van de buitenkant naar had gekeken, had ik gedacht: holy fuck, nummer 6 van de wereld. Best een tijdje geleden dat een Nederlandse tennisser bij de wereldtop hoorde. Wij moeten daar af en toe ook trots en tevreden over zijn. Maar niet te lang. Want we willen kijken of er nog meer in zit.”