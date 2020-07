Er wordt weer gekoerst, maar voor hoelang? ‘Het is pakken wat je pakken kan’

Door Thijs Zonneveld



Ja, die ene renner met corona zat thuis in Israël. En de twee anderen die contact met hem hadden gehad, waren al van de startlijst gehaald. Maar voor Movistar was het nog niet genoeg. Nog voor de start van de Ronde van Burgos stuurden ze de ploegleider van Israel Start-Up Nation een dringend doch vriendelijk verzoek. Of ze niet allemaal op konden rotten. Liefst een beetje rapido.



Misschien dat ze er bij Movistar extra gevoelig voor zijn (wat wil je met de 40-jarige Alejandro Valverde als hoogbejaarde kopman), maar het tekent de angst voor besmettingen. Die angst is terecht. Omdat corona een virus is dat gevaarlijk is voor de gezondheid van renners en staf, maar misschien nog wel meer vanwege de consequenties van een coronageval binnen de ploeg. Wat als de kopman ziek wordt? Wat als het virus zich verspreidt binnen de ploeg? Wat als het zich verspreidt binnen het peloton?