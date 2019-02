Erben gaat helemaal los bij race Kai Verbij, Beitske kan niet wachten om racehelm weer op te zetten

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Ondertussen in het ‘gewone’ leven, geniet voormalig baanwielrenster Elis Ligtlee volop van het leven. Even geen stress meer om te presteren, geen druk om resultaat te halen. Volop genieten dus. De Eerbeekse kijkt uit naar een reisje naar Curacao, waar ze al eerder een motorritje maakte en een cocktail dronk. Proost!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@elisligtlee) op 10 Feb 2019 om 0:27 PST

En zo ziet het eruit als je weet dat je een heel goede 1000 meter hebt gereden. Net niet voldoende voor goud op het WK afstanden in Inzell, maar de rit van Deventenaar Thomas Krol was wel goed voor zilver! In een wedstrijd die overigens door de Nederlanders werd gedomineerd, want Kai Verbij pakte goud, Kjeld Nuis brons. Lekker!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@thomaskrol92) op 9 Feb 2019 om 11:25 PST

Een week voor debuut op de marathon in Sevilla moet Jip Vastenburg ontspannen. Ze slaat daarom andere wedstrijden over, want de focus ligt op de klassieke afstand in Spanje. ‘Gek’, noemt de Apeldoornse hardloopster het zelf, want nu ‘moet’ze met de beentjes omhoog, alles loslaten en vertrouwen op de trainingsarbeid die ze heeft achter zich heeft.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@jipvastenburg) op 9 Feb 2019 om 23:16 PST

Zo ziet meeleven er uit...... Oud-topschaatser Rintje Ritsma filmde Erben Wennemars in de studio van de NOS in Inzell bij het WK afstanden. Zwollenaar Wennemars gaat helemaal los tijdens de gouden race van Kai Verbij op de 1000 meter. Wat een passie!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@rintjeritsma) op 9 Feb 2019 om 6:00 PST

Tienkamper Eelco Sintnicolaas werkt nog steeds keihard aan zijn herstel na een enkeloperatie vorig jaar oktober. En en passant trainde en coachte hij ook nog eens een groot meerkamptalent uit Japan. Concurrent voor de Spelen van Tokio? Ha, lacht Sintnicolaas. ‘Ik ga er vanuit dat ik hem nog wel even voorblijf. Anders heb ik mijn werkt te goed gedaan....’

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@eelcotienkamp) op 8 Feb 2019 om 23:28 PST

Twee weken geleden plaatste ze zich voor de volgende ronde van de W-series, in de volksmond de Formule 1 voor vrouwen. Maar Beitske Visser houdt niet van rust nemen. Nee, het liefst zou de in Dronten geboren coureur elke dag in een racemonster zitten. Ze kan niet wachten tot ze haar racehelm weer op mag zetten.