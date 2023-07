Eregast Roger Federer krijgt, met stropdas in plaats van tennistas, nog één keer staande ovatie op Wimbledon

Met samenvatting Mathieu van der Poel loodst Jasper Philipsen naar etappe­winst in eerste massa­sprint Tour de France

De eerste massasprint in de Tour de France is gewonnen door Jasper Philipsen. In de 193,5 kilometer lange etappe van het Spaanse Amorebieta-Etxano naar het Franse Bayonne bleef de Belg na een geweldige lead-out van Mathieu van der Poel Phil Bauhaus en Caleb Ewan nipt voor.