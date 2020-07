Ereronde en -haag bij Thialf voor Van Ruijven

In het stadion zal de rouwauto morgenavond om 19.45 uur bij het stadion aankomen. ,,Waarna de auto in de schaatstempel een laatste ronde zal maken over het ijs waarop zij de afgelopen 13 jaar vrijwel dagelijks haar sport bedreef”, zo meldt de schaatsbond KNSB. Teamgenoten zullen daarbij een erehaag vormen. Buiten het stadion mogen vrienden en fans datzelfde doen. Na het eerbetoon in het ijsstadion wordt Van Ruijven teruggebracht naar het Westland waar zij haar jeugd doorbracht.



Vandaag stond in het AD, editie Westland, meerdere rouwadvertenties voor de 27-jarige Van Ruijven. De familie neemt in besloten kring afscheid.



Van Ruijven maakte sinds 2013 deel uit van de nationale shorttrackselectie van bondscoach Jeroen Otter. Met de relayploeg won ze onder meer vijf Europese titels en olympisch brons. In 2019 werd ze de eerste Nederlandse vrouw die een wereldtitel shorttrack behaalde, op de 500 meter. Van Ruijven overleed aan de gevolgen van een auto-immuunreactie, die tot ernstige complicaties leidde.