Eric Cantona valt supporter aan met kungfu-trap

Schrijf een boek over markante voetballers, en de kans is groot dat Eric Cantona op de cover prijkt. De filosofische Franse spits die - altijd met de kraag omhoog - Manchester United eind vorige eeuw naar de internationale top hielp, was zowel óp als buiten het veld onnavolgbaar. Hij wisselde onbeschrijfelijk mooie doelpunten af met onbegrijpelijke rode kaarten.

In de uitwedstrijd tegen Crystal Palace in 1995 was het weer eens zover; Cantona werd wegens natrappen uit het veld gestuurd. Op weg naar de kleedkamer slingerde een toeschouwer een belediging naar zijn hoofd, en de Fransman bedacht zich geen moment. Met een hoge trap vloog hij over het reclamebord. Na 120 uur taakstraf en 9 maanden schorsing mocht Cantona pas in het najaar weer eens zijn voetbalschoenen aantrekken. Eric ‘The King’ had bij zijn rentree slechts 69 seconden nodig om het net te vinden. Anderhalf jaar later stopte hij, slechts dertig jaar oud, volkomen onverwacht met voetballen.



Maar dan even terug naar die kungfu-trap. Na afloop van de rechtszitting die plaatsvond vanwege het incident, sprak Cantona een zaal vol journalisten toe. Langzaam, met lage stem, deed hij de beroemdste uitspraak uit zijn loopbaan: ,,Als meeuwen achter een vissersboot aan vliegen, doen ze dit alleen omdat ze hopen dat er sardientjes in de zee worden gegooid. Dank u wel.’' Terwijl de journalisten elkaar verbijsterd aankeken, stond Cantona op en liep de zaal uit.



