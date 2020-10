Erik Bouwman naar Team IKO van Ter Mors en Visser

,,Ik volg Team IKO al vanaf de oprichting intensief en ik heb veel respect voor wat de broers met het team hebben neergezet. Zowel op organisatorisch als op sportief vlak. Ik zie er naar uit om mijn ervaring te kunnen inzetten met als doel om Team IKO weer een stukje verder te brengen", aldus Bouwman, die de laatste drie jaar werkzaam was bij de Duitse schaatsbond en het laatste jaar als bondscoach. De Nederlander vertrok daar na een conflict met waarnemend voorzitter Matthias Grosse, de partner van schaatsster Claudia Pechstein.



Bouwman was eerder schaatstrainer bij de ploeg van VPZ. Ook werkte hij als trainer van Jong Oranje en was hij bondscoach van Zuid-Korea.