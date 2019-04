Erik Dekker heeft opvolger in Van der Poel: ‘Een heel bijzondere jongen’

Door Pim Bijl



Een uur nadat Erik Dekker Mathieu van der Poel de Amstel Gold Race zag winnen, klinkt nog altijd de verbazing door in zijn stem. ,,Ik vraag mij nog steeds af waar ik naar heb zitten kijken. Zo spectaculair. Het is een heel bijzondere jongen. Geweldig.”



Dekker won in 2001 de Amstel Gold Race. De start en finish lag destijds nog in Maastricht. Na 257 kilometer versloeg hij Lance Armstrong in een sprint en werd zo de zeventiende Nederlandse winnaar van de Limburgse klassieker. Op een opvolger was het sindsdien lang wachten. ,,Het werd tijd. Super”, zegt Dekker nu dan ook. Hij vindt het niet erg dat hij de eretitel ‘kwijt’ is. ,,Zo gaan die dingen nu eenmaal. Ik vond het zeker heel mooi. En dan ook nog op zo’n manier.”



Vooraf schaarde hij Van der Poel al bij de favorieten. ,,Ik wist dat er weinig mannen beter zouden zijn. Hij rijdt fris, aanvallend, sterk. Ik ben fan.” Dekker, die in 2006 een punt zette achter zijn loopbaan, volgt het wielrennen nu van een afstand.