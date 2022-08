Erik ten Hag richt zich op met Manchester United en verslaat Liverpool in zinderend duel

Voorbe­schou­wing Vuelta etappe 4 | Renners klaar voor eerste rit op Spaanse bodem

Na drie etappes in Nederland is de Vuelta eindelijk aangekomen in Spanje. Na een reis-/rustdag rijden de renners over 152,5 kilometer van Vitoria-Gasteiz naar Laguardia. Onderweg komen zij twee gecategoriseerde bergen tegen alvorens ze finishen op een kort maar explosief (ongecategoriseerd) klimmetje.

6:00