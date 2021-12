Eriksen na hartstilstand weer voorzichtig in training

Eriksen voetbalde bij Odense tot hij in 2008 overstapte naar Ajax. In 2013 nam Tottenham Hotspur hem over, zes jaar later tekende hij een contract bij Internazionale. Die club is bereid Eriksen te laten vertrekken omdat in Italië profvoetbal met zijn medische achtergrond niet wordt toegestaan. In onder meer Nederland mag dat wel. Ajacied Daley Blind voetbalt met een inwendige defibrillator.