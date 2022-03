Eritrese renner Ghebreigzabhier zwaargewond in ziekenhuis

,,Amanuel is momenteel in een stabiele toestand”, zei teamarts Manuel Rodríguez-Alonso. “Hij zal in het ziekenhuis van Barcelona blijven. Artsen zullen later bepalen of een operatie nodig is. Het zal enkele maanden duren voordat Amanuel weer kan koersen, maar gelukkig is er tot nu toe geen onherstelbare schade geconstateerd.”