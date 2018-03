Ernstig ongeluk tijdens Omnium op WK baan in Apeldoorn

De official wilde de baan op om een bril van een renner van de baan te halen, maar de wedstrijd was op dat moment nog gaande. Diao Xiaojuan reed op het moment van het ongeluk voorop. Het is nog onduidelijk hoe het met de official en de renster is. Renster Xiaojuan werd in een rolstoel afgevoerd. De andere rensters werden van de baan gehaald.