Erotiekshop bij OKT curling in Leeuwarden: Japan en VS willen toernooi niet uitzenden

Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) curling is vandaag in Nederland van start gegaan. Het sponsorschap van de erotische webwinkel is onder meer duidelijk doordat de lijnen van waar spelers de stenen moeten werpen, nu roze zijn. Traditioneel kleuren ze blauw. Ook het logo van EasyToys zal twee weken lang te zien zijn in het ijs van de Elfstedenhal in Leeuwarden.



,,Wij hebben duidelijke afspraken gemaakt met de World Curling Federation (WCF)”, zegt Dagmar van Stiphout, projectmanager van het toernooi in Leeuwarden, waar ook het Nederlandse team aan meedoet. ,,Zij weten wie onze partners zijn en daarvoor hebben we dus ook toestemming. We hebben heel zorgvuldig gehandeld. Nu zijn we erachter gekomen dat een aantal broadcastpartners vindt dat ze de wedstrijden niet uit kunnen zenden. Daar was de WCF ook door verrast.”