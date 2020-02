Ervaren Amador volgt Giro-winnaar Carapaz en verkast naar Ineos

Blunder Nederland­se ‘lucky losers’ laten 15.000 euro liggen: ‘Echt slecht dit’

12:23 Ruim 15 duizend euro, met kans op meer. Dat lag in een keurige enveloppe te wachten voor de speler die zo slim was geweest zich vandaag in te schrijven voor de zogenoemde ‘lucky loser list’ van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam. De lijst bleef leeg, niemand verving de zieke Radu Albot. ,,Echt slecht dit”, baalde toernooidirecteur Richard Krajicek. ,,Voor sommige spelers betekent zo’n bedrag een half jaar tennissen.”