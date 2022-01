Esders hard onderuit na val tegenstander N'tab en is klaar op NK sprint

Primeur: duel in Premier League stilgelegd vanwege drone boven stadion

Het duel in de Premier League tussen Brentford en Wolverhampton Wanderers is in de slotfase van de eerste helft door de arbitrage tijdelijk gestaakt. Boven het stadion in Londen werd een drone gesignaleerd. Reglementair dient dan een wedstrijd in het Engelse profvoetbal te worden stilgelegd.

18:27