Esmee Visser ook de beste op 5000 m

Atalanta in eigen huis pijnlijk onderuit tegen verrassing Cagliari

15:00 Atalanta heeft in een duel der subtoppers in de Italiaanse Serie A op eigen veld verloren van Cagliari. De verrassing van dit seizoen won in Bergamo met 2-0 en staat nu in punten (21) gelijk met Atalanta, dat de geschorste Marten de Roon en spits Duvan Zapata miste.