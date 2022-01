Esther Vergeer vol bewondering voor Diede de Groot: ‘Toen ik stopte, was ze nog een verlegen meisje’

,,Nee, ik kan helaas niet zeggen dat ik een ‘Golden Slam’ heb gewonnen’’, beaamt Esther Vergeer. Daarmee lijkt de viervoudig paralympisch kampioene en 21-voudig grandslamwinnares in het enkelspel bijna minder succesvol dan Diede de Groot, momenteel bezig aan een indrukwekkende heerschappij in het vrouwenrolstoeltennis. Maar Vergeer, die in het enkelspel nooit een wedstrijd op grandslamniveau verloor, had de pech dat Wimbledon in haar tijd nog niet georganiseerd werd voor rolstoeltennissers en de US Open in elk olympisch jaar verviel. ,,Dat is shit’’, zegt Vergeer lachend.