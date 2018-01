Etappe Tour Down Under ingekort vanwege extreme hitte

Video Ewan pakt leiderstrui na zege in tweede etappe Tour Down Under

10:03 Caleb Ewan heeft de tweede etappe in de Tour Down Under gewonnen. De tweede rit van Unley naar Stirling over 148,6 kilometer eindigde opnieuw in een massasprint. Daarin was de Australische sprinter van Team Mitchelton-Scott iets sneller dan zijn Zuid-Amerikaanse teamgenoot Daryl Impey en Jay McCarthy van Bora. Wereldkampioen Peter Sagan finishte als vierde.