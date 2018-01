Etappewinst en leiderstrui voor Sagan in Tour Down Under

Peter Sagan heeft de vierde etappe in de Tour Down Under gewonnen. De Slowaak versloeg in de sprint de Zuid-Afrikaan Daryl Impey en de Spanjaard Luis Léon Sanchez.

De renner van Bora-Hansgrohe nam door de zege de leiderstrui over van Caleb Ewan in de Australische wielerronde uit de WorldTour. De Australiër kon in de slotklim niet mee met de voorste rijders in het peloton.

Volledig scherm Het peloton tijdens de vierde etappe van de Tour Down Under. © AFP De etappe van Norwood naar Uraidla met een lengte van 128 kilometer ging vanwege de extreme temperaturen boven de 40 graden Celsius ruim een uur vroeger van start. Woensdag steeg het kwik al tot boven de 47 graden en werd de derde etappe met 26 kilometer ingekort. Directeur Mike Turtur van de wielerkoers zei daarover: ,,Het welzijn van de renners gaat boven alles, maar we houden ook rekening met de toeschouwers en medewerkers, want deze weersomstandigheden zijn extreem.''

Lokale held op avontuur

Lokale held Zak Dempster ging op avontuur in de hitte en hij hield het lang vol, maar op 20 kilometer van de meet strandde de vlucht van de dappere Australische renner. Vervolgens was het de beurt aan Sagan, die makkelijk mee ging op de 6 kilometer lange Norton Summit op 7 kilometer voor de finish. Hij maakte het na die klim vervolgens af in de eindsprint van een uitgedund peloton.

De Nederlanders Robert Gesink, Sam Oomen en Tom Jelte Slagter kwamen ook in de eerste groep over de finish. Het trio handhaafde zich in de top van het algemeen klassement op veertien seconden van Sagan. De Tour Down Under wordt zaterdag vervolgd met de etappe naar Willunga Hill, traditioneel de scherprechter in de koers. Vorig jaar greep de Australiër Richie Porte er de macht.