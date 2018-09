Etappezege Alaphilippe, Bevin nieuwe leider in Ronde van Groot-Brittannië

Achter Alaphilippe finishte Patrick Bevin als tweede. De Nieuw-Zeelander nam daarmee de leiderstrui over van de Italiaan Alessandro Tonelli, die niet bij de eerste renners zat. De Let Emils Liepins kwam als derde over de eindstreep.



Alaphilippe won een maand geleden de Clásica San Sebastián. Daarnaast was hij in de afgelopen Tour de France in twee etappes de snelste en kreeg hij als winnaar van het bergklassement ook nog eens de bolletjestrui.



Wout Poels is de best geklasseerde Nederlander. De renner van Team Sky staat vijfde op twaalf seconden.