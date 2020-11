Euforie bij Mercedes na historische zevende constructeurstitel

Met een één-tweetje van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in de Grand Prix van Emilia Romagna stelde Mercedes vanmiddag de constructeurstitel veilig. Voor de zevende keer op rij: een record in de Formule 1.

,,Ongelooflijk, zeven jaar achter elkaar zijn we kampioen”, jubelde Hamilton na zijn overwinning op het legendarische circuit van Imola. ,,Dat is iets wat ik op een dag aan mijn kleinkinderen ga vertellen.”

De Brit verstevigde met zijn negende seizoenzege zijn leidende positie in de WK-stand, al was hij daar na afloop niet zozeer mee bezig. ,,De constructeurstitel voelt bijna nóg mooier dan de coureurstitel, omdat dit een teamsport is, waar ook individueel een titel te winnen valt”, vond de zesvoudig wereldkampioen.

,,Als team doe je het samen, met een grote groep mensen. We zijn allemaal een schakel in de ketting, iedereen draagt bij. Iedereen weet nu dat we iets gedaan hebben wat nog nooit iemand heeft gepresteerd.”

Bottas

Ook Bottas, die dankzij het late uitvallen van Max Verstappen als tweede werd afgevlagd, is trotst op de historische prestatie. ,,Het voelt zo onwerkelijk dat ik vier jaar onderdeel uitmaak van dit team en dat we al vier titels hebben. We doen het samen, steunen elkaar, de spirit in dit team maakt dit mogelijk. Iedereen zal tijd nodig hebben om te beseffen hoe knap het is wat we eigenlijk gepresteerd hebben.”

,,Zeven, dat is iets om trots op te zijn”, vulde teambaas Toto Wolff aan. ,,Zolang we gemotiveerd blijven, pushen we door. Maar er zal competitie zijn in 2021, zonder twijfel. Honda en Verstappen willen hun samenwerking zeker mooi afsluiten.”

