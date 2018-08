Europa League kan voor Nederland lucratief zijn op coëfficiëntenlijst

Bereiken de overgebleven Nederlandse clubs ten koste van BATE Borisov (PSV) en Dinamo Kiev (Ajax) het hoofdtoernooi is dat direct goed voor vier punten. Verliezen ze en gaan ze door in de Europa League, kunnen ze fluiten naar de bonus. In het vervolg kunnen ze op donderdagavond per wedstrijd evenveel punten pakken als in de Champions League. Dan is voor de coëfficiëntenlijst een overwinning op Manchester City, de kampioen van Engeland, evenveel waard als een zege op bijvoorbeeld Burnley (als ze de play-offs doorkomen).



Zo pakte Feyenoord afgelopen seizoen zes punten voor de lijst. Vier voor deelname aan de groepsfase, twee voor de overwinning in de slotwedstrijd op Napoli. Vitesse haalde vier punten, terwijl het in de Europa League een keer won en twee keer gelijkspeelde. Het was voor Nederland hoe dan ook een slecht seizoen in Europa, vooral omdat PSV en Ajax de hoofdtoernooien niet haalden.