Europa League kleurt oranje bij hervatting: Bosz en Sinkgraven snakken naar Europees succes

Er staan vanavond, vanaf 18.55 uur, drie returns in de achtste finales van het Europa League-toernooi op het programma. En een wedstrijd op neutraal terrein. Morgen volgen dan nog eens drie returns en een enkele wedstrijd. Van die twee enkele duels is nooit een heenwedstrijd gespeeld.

De rest van het toernooi wordt de komende maand in Duitsland afgewerkt. In Düsseldorf, Keulen, Duisburg en Gelsenkirchen staan er kwartfinales op het programma. Keulen en Düsseldorf zijn ook de steden voor de halve finales en de eindstrijd is op 21 augustus in Keulen. Alle ploegen die in actie komen in het toernooi hebben recent nog hun nationale competitie afgemaakt. Rangers is zelfs alweer begonnen aan het nieuwe seizoen.

Bayer Leverkusen – Rangers

Trainer Peter Bosz kan zich met Bayer Leverkusen enigszins herstellen van de sof in de Bundesliga waar hij nipt naast het ticket voor het hoofdtoernooi de Champions League greep. Dan vormt de Europa League een positiever perspectief. De heenwedstrijd op een vol Ibrox Park terwijl de corona al welig tierde in Europa, werd met 3-1 gewonnen waardoor de return een formaliteit zou moeten zijn. Bosz en ook Leverkusen-linksback Daley Sinkgraven zullen bij de komende Europacupavonturen ongetwijfeld terugdenken aan hun gezamenlijke, succesvolle Europa League-campagne met Ajax drie jaar geleden dat eindigde in een verloren finale tegen Manchester United. Willen ze die prestatie minstens evenaren dan is het in elk geval belang om Kai Havertz nog even binnenboord te houden. De sterspeler heeft nog geen akkoord bereikt met Chelsea en moet volgens technisch directeur Rudi Völler dus gewoon opdraven in de Europa League. Danny Makkelie moet het duel in Leverkusen in goede banen leiden.

Volledig scherm © AFP

Sevilla – AS Roma

Als er één club het predicaat Europa League-specialist verdient dan is het wel Sevilla. De club won het toernooi tussen 2006 en 2016 liefst vijf keer en heeft dit seizoen ook een selectie die goed genoeg moet zijn om de titel binnen te halen. Met Luuk de Jong mogelijkerwijs als spits al wist de voormalige PSV’er nog niet te scoren in de Europa League dit seizoen. De in Nederland opgegroeide Serviër Nemanja Gudelj moet het duel missen omdat hij besmet is met het coronavirus. Dan krijgt hij dus niet te maken met Justin Kluivert van opponent AS Roma. Kluivert kwam dit seizoen aanvankelijk aan veel speelminuten maar moet de laatste tijd steeds meer genoegen nemen met spaarzame invalbeurten. Het heeft er veel schijn bezig is aan zijn laatste maand bij Roma. De enkele wedstrijd in Duisburg tussen Sevilla en Roma staat onder leiding van Björn Kuipers.

Volledig scherm © Getty Images

FC Basel -Eintracht Frankfurt

Het duel tussen FC Basel en Eintracht Frankfurt kán zomaar het duel worden tussen de Nederlandse spitsen Ricky van Wolfswinkel en Bas Dost waarbij speeltijd voor Van Wolfswinkel het meest bijzonder is. De voormalige Utrecht en Vitesse-spits was maandenlang uitgeschakeld door een hersenaneurysma waaraan hij is geopereerd maar kwam na de hervatting weer aan spelen toe in de Zwitserse competitie. Hij treft dus mogelijk Bas Dost die in de laatste vier speelrondes van de Bundesliga drie keer scoorde. Voor Jonathan De Guzman is het Europa League-avontuur mogelijk de laatste keer dat hij in actie komt voor zijn Duitse werkgever. De WK 2014-ganger kwam dit seizoen weinig aan spelen toe voor Eintracht en zijn contract loopt af.

Volledig scherm © BSR Agency

Wolves - Olympiakos

Wolverhampton Wanderers moet in eigen land een goed resultaat neerzetten tegen het Griekse Olympiakos Piraeus. In de heenwedstrijd werd het 1-1. Het Portugees getinte Wolverhampton liep op de laatste speeldag van de Premier League Europacupvoetbal voor volgend seizoen mis. Olympiakos is dit seizoen maar weer eens de kampioen van Griekenland geworden.

Internazionale – Getafe

Bij Internazionale knettert het dit seizoen weer vaak als altijd maar als er één iemand is in het blauwzwarte deel van Milaan die de rust bewaard is het wel Stefan de Vrij uit de Ouderkerk aan den IJssel. De centrale verdediger is vaste keus in het keurkorps van de heetgebakerde trainer Antonio Conte die aan de vooravond van het Europa League-toernooi maar eens de confrontatie zocht met de eigen clubleiding. Dat komt allemaal voort uit weer een seizoen in de schaduw leven van kampioen Juventus. Weer kwam Inter nauwelijks in de buurt van de Italiaanse landstitel. Europacupsucces zou een aardig doekje voor het bloeden zijn al moeten de Italianen dan wel afrekenen met Ajax-plaaggeest Getafe, de club waarvan de naam alleen al de meeste Ajax-supporters doet schuimbekken. De Spanjaarden schakelde Ajax in februari uit op een manier op een manier die de Nederlandse voetbalbeleving te buiten ging. Mogelijkerwijs biedt Inter beter weerstand tegen die strijdwijze al moet Getafe het deze keer dan nu doen zonder duikelspits Deyverson.

Volledig scherm Deyverson van Getafe toont waar hij geraakt is door een speler van Ajax tijdens de ontmoeting in Amsterdam. © BSR Agency

Manchester United – LASK Linz

Eén van die clubs zich na de coronahervatting kon onderscheiden was het Manchester United van Tahith Chong en Timothy Fosu-Mensah. Dat had overigens weinig met de Nederlanders te maken. Chong kwam niet in actie voor de hoofdmacht na de hervatting, Fosu-Mensah pikte na lang blessureleed aan het eind van het seizoen weer wat minuten mee. Vermoedelijk gaat het duo een niet al te grote rol spelen in het restant van de Europa League waar hun ploeg misschien wel de grote favoriet is voor de eindzege.

Volledig scherm Tahith Chong tijdens de eerste ontmoeting met LASK Linz, de ploeg die AZ en PSV uit de Europa League knikkerde. © bsr Agency

FC Kopenhagen - Istanboel Başakşehir

Rond Eljero Elia zoemen de nodige transfergeruchten, maar de buitenspeler moet ook nog gewoon een aantrekkelijk uitziend Europacuptoernooi afwerken met zijn Turkse club Basaksehir. Áls hij tenminste in de basis staat bij de kersverse Turkse landskampioen. Sinds bekend werd dat Elia zijn contract in de Turkse hoofdstad niet wil verlengen na zijn derde seizoen bij de club zijn de speelminuten schaarser geworden. In Kopenhagen verdedigt Basaksehir een 1-0 thuisoverwinning tegen de nummer twee van Denemarken en de Turken zijn favoriet. De miljoenenploeg met gekende namen als Mehmet Topal, Martin Skrtel, Gaël Clichy en Demba Ba is een outsider voor de titel. En als Elia dan op 21 augustus met die cup staat, is het voor hem misschien een nog aantrekkelijker idee om de laatste seizoenen van zijn loopbaan bij ADO Den Haag of FC Twente te gaan spelen.

Volledig scherm Eljero Elia. © NurPhoto via Getty Images

Sjachtar Donetsk - VfL Wolfsburg

Mede door een gemiste strafschop van Wout Weghorst staat VfL Wolfsburg er beroerd voor tegen Sjachtar Donetsk. De voormalige spits van Heracles en AZ moet nu met zijn team een 2-1 thuisnederlaag goedmaken tegen de immer met dure en kwaliteitsrijke Brazilianen behangen miljoenenploeg uit Oekraïne. De gemiste penalty was een spaarzame mislukking in een seizoen waarvoor Weghorst eigenlijk louter applaus ontving. Niet gek dus er ook rond hem de nodige transfergeruchten worden gefluisterd. Misschien zorgt een geslaagd Europa League-avontuur wel voor het laatste zetje in de rug voor geïnteresseerde clubs. Clubs die in elk geval zeker zijn van Europacupvoetbal volgend seizoen. Wolfsburg plaatste zich slechts voor de kwalificatieronde.

Volledig scherm Wout Weghorst. © BSR Agency