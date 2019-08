Europese duels voor scheidsrechters Van Boekel en Higler

Kwakkelen­de Veldmate ontbreekt op training en blijft vraagteken voor competitie­start Go Ahead

12:48 Jeroen Veldmate stond dinsdagochtend niet op het trainingsveld bij Go Ahead Eagles. De aanvoerder van de club uit Deventer is al een aantal weken aan het kwakkelen met een achillespeesblessure en heeft zijn kwetsuur afgelopen zondag laten onderzoeken in het ziekenhuis.