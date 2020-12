Europese exit voor onthutsend zwak Feyenoord in Oostenrijk

Feyenoord wilde voor het eerst in zes jaar in Europa weer eens een ticket voor de knock-outfase veroveren. Het kwam niet eens in de buurt van dat doel. Wolfsberger AC bleef simpel overeind en won met 1-0.

Door Mikos Gouka



Het gesprekje vertelde heel veel. Kort voor de wedstrijd in Klagenfurt verscheen Dick Advocaat zoals gebruikelijk nog voor de camera’s voor een contractueel verplichte vooruitblik op het Europese treffen. Daar in de vrieskou werd hem voorgelegd dat een topclub als Feyenoord zich toch zeker nooit mocht laten uitschakelen door een clubje als Wolfsberger AC.

Advocaat vertelde eerst niet goed te weten wat te antwoorden, maar raakte blijkbaar getriggerd door het woord topclub. ,,Een topclub? Bij een topclub kopen ze spelers die ze nodig hebben. Zoals Ajax’', vond Advocaat. Einde interview. Het was een geprikkelde reactie die vrijwel al zijn voorgangers in de Kuip de laatste jaren ook wel eens gaven. Het eeuwige spanningsveld tussen de historie van de club en de huidige status. De Rotterdammers zijn een club geworden die voor de wedstrijd in Oostenrijk van de laatste 26 uitwedstrijden in Europa er slechts twee winnend wisten af te sluiten, maar nog altijd is er het verwachtingspatroon alsof het Feyenoord uit de jaren zeventig aan een routineklusje gaat beginnen.

Pover

Dat neemt natuurlijk niet weg dat het tegen Wolfsberger AC allemaal wel erg pover was. Feyenoord oogde sloom en soms zelfs inspiratieloos. Voor en heuse do or die wedstrijd begon de ploeg wel erg afwachtend. Dat het veld van het Wörthersee Stadion in Klagenfurt er erg slecht bij lag, was al een dag voor de wedstrijd duidelijk. Trainer Dick Advocaat vertelde toen al dat de Rotterdammers in de opbouw rekening moesten houden met de erbarmelijke staat van de grasmat.

In de praktijk bleek Feyenoord de bal vooral achteruit te spelen, veilig terug naar centrale verdediger Uros Spajic of diens kompaan Marcos Senesi. Of zelfs helemaal terug naar Nick Marsman, die vervolgens werkelijk alle tijd nam om weer een aanval op te zetten. Feyenoord kon in Oostenrijk geen enkel tempo in de wedstrijd brengen. Twee van de drie aanvallers, spits Nicolai Jørgensen en aanvoerder Steven Berghuis, bleven maar in de bal komen en kozen nimmer voor diepgang. Bovendien leden ze veel balverlies.

Volledig scherm Jens Toornstra © ANP

Kans Toornstra

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Het was allemaal nog niet zo erg geweest als Feyenoord daadwerkelijk op 0-1 was gekomen. En die kans was er. Jens Toornstra ontdeed zich na een hoge bal van Bryan Linssen keurig van verdediger Jonathan Scherzer. Maar de inzet van de middenvelder werd door keeper Alexander Kofler gekeerd.



Het bleek een peperdure misser. Niet veel later liet Feyenoord zien dat het mes niet bepaald tussen de Rotterdamse tanden geklemd zat in Klagenfurt. Orkun Kökcü liet zich bij een fysiek duel met Matthäus Taferner zo eenvoudig aftroeven dat zijn ploeggenoten niet eens meer besloten te protesteren bij arbiter Paweł Raczkowski voor een duwfout. Taferner legde de bal, die hij zo kinderlijk eenvoudig in bezit had gekregen, simpel breed en Dejan Joveljic zorgde voor 1-0.

Dat het veld niet uitnodigde tot combineren, bracht Feyenoord een uur lang niet op het idee om het allemaal op een opportunistische manier te gaan proberen. Het zal allemaal muurvast en Wolfsberger AC zagen de minuten lekker verstrijken.

Twintig minuten voor tijd kwamen Joao Teixeira en Luis Sinisterra voor Spajic en Linssen. Het leek op papier een poging tot alles of niets. Maar zelfs corners kregen de Rotterdammers niet meer op een fatsoenlijke manier voor het doel. In Oostenrijk bleek dat Feyenoord in Europa al jarenlang geen enkele rol van betekenis meer speelt. De nummer zeven van Oostenrijk plaatste zich met de twee vingers in de neus voor de knock-outfase.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © BSR Agency

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AD