Even voorstellen: de tien Premier League-deelnemers

Door Pim Bijl



Michael van Gerwen

Het is eigenlijk niet eens meer de vraag of Michael van Gerwen ver komt in de Premier League Darts. De voorbije vijf jaar was hij namelijk finalist. In 2013, 2016 en 2017 gooide Van Gerwen zich naar de winst. Hij hoopt vanavond meteen een tik uit te delen aan Rob Cross.

Volledig scherm Michael van Gerwen. © EPA

Peter Wright

Rook vorig jaar in de O2 Arena al aan de eindzege, maar moest toen lijdzaam toezien hoe niet hij maar Van Gerwen de wedstrijd uitgooide. De flamboyante Schot, begin december geveld door galstenen, zegt dit jaar ‘iets gemener’ op het podium te willen zijn.

Volledig scherm Peter Wright. © AP

Rob Cross

Debutant op het Premier League-bal, maar daarom niet minder gevaarlijk. Ook tijdens het voorbije wereldkampioenschap ging de Engelsman op voor zijn eerste deelname. De uitkomst is bekend: winst.

Volledig scherm Rob Cross. © Getty Images

Gary Anderson

De winnaar in 2011 en 2014 zag als vaste klant de darters komen en gaan in de Premier League. Met Michael Smith treft hij meteen zijn leerling. ,,Mooi dat hij terug is'', zegt Anderson, zelf altijd een kanshebber op de titel. ,,Een groot talent en een harde werker.''

Volledig scherm Gary Anderson. © PRO SHOTS

Daryl Gurney

De Noord-Ier werkte zich op naar de top 5 van de wereld, maar geliefd is hij – zeker in Groot-Brittannië - nog allerminst. Wellicht dat hij met het wekelijks spelen op donderdag harten gaat veroveren. Aan Dublin bewaart hij goede herinneringen door de winst van de World Grand Prix of Darts.

Volledig scherm Daryl Gurney. © getty

Mensur Suljovic

Hield eerder de lokroep van de Premier League Darts nog af door de zware belasting van de competitie. Nu denkt de Servische Oostenrijker er wel klaar voor te zijn. ,,Ik heb er zin in, maar ben ook een beetje nerveus.''

Volledig scherm Mensur Suljovic. © PRO SHOTS

Simon Whitlock

Terug van weggeweest. Sinds de excentrieke Australiër in 2014 de Premier League moest verlaten, ging het eigenlijk alleen maar minder voor ‘The Wizard’. Vorig jaar speelde Whitlock zich weer in de kijker van de PDC.

Volledig scherm Simon 'The Wizzard' Whitlock. © PRO SHOTS

Raymond van Barneveld

Als publiekslieveling altijd een streepje voor als de tickets worden verdeeld. Speciaal blijft zijn winst in 2014, na een finale tegen Van Gerwen. Opent tegen Gurney, maar kijkt nu al uit naar de avond in Ahoy op 19 april.

Volledig scherm Raymond van Barneveld. © Getty Images

Michael Smith

Was er in 2016 bij, maar vorig jaar niet. Nu is de Engelsman terug. Al wordt er als afvallers na de eerste schifting op ‘Judgement Day’ vooral naar hem, Whitlock en Pryce gekeken.

Volledig scherm Michael Smith. © Pro Shots

Gerwyn Price

De spierbundel onder de darters, die met zijn lijf pronkte in de krant vlak voor zijn kwartfinale op het WK tegen Van Gerwen. Is de laatste twee jaar flink gestegen op de ranglijst en mag nu zijn debuut maken. ,,Maar ik ben hier niet om mee te doen, ik ben hier om te winnen.”