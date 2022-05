Evenepoel aan de leiding na tweede ritzege in Ronde van Noorwegen

De Belg was de sterkste van de klassementsrenners op de lange slotklim van 12 kilometer. Met de Australiërs Jay Vine en Luke Plapp reed Evenepoel met nog zo ‘n 5 kilometer te gaan weg bij de anderen klassementsrenners onder wie Johannessen. In de daaropvolgende kilometer liet hij ook zijn medevluchters achter van wie Vine op 27 seconden tweede werd. De renner van Alpecin-Fenix staat in het klassement ook tweede op 46 seconden.



,,Dit is een mooie voorsprong”, zei Evenepoel na zijn ritzege. ,,Hopelijk kunnen we dit nu controleren tot het eind van de koers. Het is fijn voor het team dat we opnieuw winnen en dat ik met een mooie voorsprong aan die vierde rit kan beginnen. Dat maakt het iets gemakkelijker om te controleren. Al moeten we er wel voor knokken, want hier in Noorwegen, met die lokale rondjes en de wind, moet je altijd op je hoede zijn.”