Evenepoel verstevigt leiding Ronde van België met zege in tijdrit

EK Podcast | ‘Vijf weken met elkaar in een doodsaai hotel werkt niet inspire­rend’

7:24 Is Matthijs de Ligt toch niet klaar voor Oekraïne? Hoe vermaak je een groep voetballers 5 weken lang in de Zeister bossen? Wat is grootste EK-hit tot nu toe? Het zijn onderwerpen in de AD Voetbalpodcast van vandaag. Oranje-watcher Sjoerd Mossou bespreekt met presentator Etienne Verhoeff de stand van zaken bij Oranje. Zo gaat het over de bescheiden rol van Cody Gakpo, de positie van De Roon en de revalidatie van Blind.