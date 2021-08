Evenepoel zet uitroepteken achter eindzege Ronde van Denemarken met winst in tijdrit

In de bijna 11 kilometer lange race tegen de klok in en rond Frederiksberg was Evenepoel precies één seconde sneller dan de Deen Søren Kragh Andersen van Team DSM. Diens landgenoot Mads Pedersen van Trek-Segafredo werd derde op zes tellen van de 21-jarige Belg. Beste Nederlander in de tijdrit was Jumbo-Visma-renner Mike Teunissen, die zesde werd op twintig seconden achterstand.



Evenepoel, die de Ronde van Denemarken donderdag naar zijn hand zette door met een fraaie solo bijna het hele veld meer dan anderhalve minuut aan te smeren, had in het eindklassement 1.42 voorsprong op nummer twee Pedersen. Het eindpodium werd gecompleteerd door Teunissen, die op twee minuten als derde eindigde.