Everton wil Zaha overnemen van Crystal Palace, Bale gespot in China

TransferTalkDe transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Everton doet bod op Zaha

Wilfried Zaha leek deze zomer op weg van Crystal Palace naar Arsenal, maar The Gunners lijken hun aandacht nu te hebben verlegd naar een andere international van Ivoorkust: Nicolas Pépé. Zijn club Lille ontving en accepteerde gisteren een bod van 80 miljoen euro op de 24-jarige aanvaller. Of dat ook betekent dat Zaha bij Crystal Palace blijft is sterk de vraag. Volgens de Daily Mail heeft nu Everton een bod van 58 miljoen euro neergelegd bij Palace voor de 26-jarige vleugelaanvaller, die vorig seizoen goed was voor tien goals en tien assists in 34 competitieduels namens Crystal Palace.

Wilfried Zaha

Stam wil Tapia er graag bij hebben

Sjaak Troost, de ad-interim technisch directeur, had vorige week bij de Open Dag weinig vleiende woorden over voor Renato Tapia. De middenvelder uit Peru lijkt deze zomer niet te willen vertrekken bij Feyenoord, terwijl de club hem graag wil verkopen voor hij volgend jaar gratis de deur uitloopt. Feyenoord-trainer Jaap Stam lijkt echter te hopen dat Tapia binnenkort gewoon nog aansluit bij zijn selectie. ,,We hebben morgen een gesprek en dan gaan we gewoon verder,” zei Stam voor Feyenoord - Southampton. ,,Als je kijkt naar de groep die wij hebben, kunnen wij elke speler gebruiken. Uiteindelijk is hij gewoon een selectiespeler. Als hij terugkomt van vakantie, sluit hij gewoon aan.”

Renato Tapia namens Peru in actie tegen Brazilië.

BBC: Bale toch niet naar China

Gareth Bale gaat toch niet naar China, zo meldt de doorgaans goed ingevoerde BBC-journalist David Ornstein. Real Madrid zou de deal met Jiangsu Suning FC hebben afgeblazen, terwijl de dertigjarige aanvaller uit Wales al in China was.

David Ornstein on Twitter Exclusive: Gareth Bale's proposed move to China is OFF. As things stand, he will be staying at Real Madrid #RMFC



Bale zet voet op Chinese bodem

Gareth Bale heeft voet op Chinese bodem gezet, naar alle waarschijnlijkheid om zijn transfer naar Jiangsu Suning FC af te ronden. Dat bleek uit beelden die zijn uitgelekt op social media. De Welshman kan in Azië naar verluidt een bedrag van zo’n 1 miljoen euro per week opstrijken.



Het was al enige tijd duidelijk dat de toekomst van Bale niet meer bij Real Madrid zou liggen. Trainer Zinédine Zidane duwde Bale al nadrukkelijk richting de uitgang. ,,Ik heb niets tegen Bale, maar we moeten gewoon dingen veranderen. Het is voor iedereen het beste als er snel duidelijkheid komt”, zei Zidane. De 30-jarige Bale wordt met zijn geschatte jaarsalaris van 50 miljoen euro niet de bestbetaalde speler ter wereld. Dat blijft Lionel Messi, die een geschat jaarsalaris van 60 miljoen heeft.

Gareth Bale.

Liverpool strikt jongste Premier League-debutant

Harvey Elliott is na Sepp van den Berg de tweede zomeraanwinst voor Liverpool. Elliott werd in mei dit jaar de jongste Premier League-debutant aller tijden (16 jaar en 30 dagen) door als invaller zijn opwachting te maken bij Fulham. Voor de degradant kwam hij daarna nog twee keer in actie. De vleugelaanvaller behoort al tot de selectie van 23 man voor de oefenwedstrijd tegen Napoli, die vanavond in Edinburgh wordt gespeeld. Daarna gaat hij mee naar het trainingskamp van Liverpool in Evian. Over de transfersom en duur van het contract doet Liverpool geen mededelingen.

Dybala wil vechten voor plek bij Juve

Geïnteresseerde clubs hoeven volgens berichten uit Italië deze zomer niet aan te kloppen bij Paulo Dybala (25). De Argentijnse aanvaller staat naar verluidt in de belangstelling van onder meer Tottenham Hotspur en Manchester United, maar verkiest een langer verblijf bij Juventus boven een transfer naar Engeland. Dybala raakte vorig seizoen door blessures en een vormdip zijn basisplaats kwijt in Turijn. Onder de nieuwe trainer Maurizio Sarri lijkt hij opnieuw buiten de boot te vallen, maar Dybala wil vechten voor zijn plek. 'La Joya’ begint zodoende aan zijn vijfde seizoen bij de club. Met 52 goals in zijn eerste drie seizoenen was Dybala van grote waarde.

Dybala met Argentinië op de Copa America.

Ziyech en Van de Beek ruilen Ajax niet zomaar in

Hakim Ziyech kan zich heel goed voorstellen dat hij nog een seizoen bij Ajax blijft. ,,Ik voel me thuis hier en ruil deze club niet zomaar in”, zei hij gisteravond na de zege van Ajax op PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal: 2-0.



Ziyech legde onlangs een aanbieding van Sevilla naast zich neer. ,,Ik speel lekker veel bij Ajax en vind Sevilla wat betreft niveau een beetje hetzelfde als Ajax”, legt hij uit. ,,We hebben hier een leuk team. Je moet niet vertrekken om te vertrekken. Ik zie wel hoe het loopt, maar tot nu toe heb ik weinig te klagen en speel ik voor Ajax.”



Net als Ziyech werd ook Donny van de Beek de afgelopen maand met een aantal buitenlandse clubs in verband gebracht. ,,Maar voor zover ik weet heeft niemand zich gemeld bij mijn zaakwaarnemer”, zei de blonde middenvelder. ,,Ik speel met veel plezier bij Ajax. We zien wel hoe het loopt.”

Ziyech in duel met Derrick Luckassen van PSV.

Klopp over rustige zomer: ‘Liverpool leeft niet in Fantasy Land’

Terwijl nationale én internationale concurrenten alweer honderden miljoenen euro's op de transfermarkt spendeerden, is het bij Liverpool opvallend rustig. De Champions League-winnaar haalde alleen de talentvolle Sepp van den Berg voor een kleine twee miljoen euro op in Zwolle. ,,Ik heb geen idee hoe andere clubs dat doen", zegt manager Jürgen Klopp tegen Sky Sports. ,,Wij moeten ook rekeningen betalen. We hebben flink geïnvesteerd in dit team, maar leven niet in een fantasy land waar je alles kunt krijgen wat je wil.” Real Madrid, Barcelona, Aston Villa en Manchester City gaven deze zomer respectievelijk al 330, 237, 127 en 90 miljoen euro uit. ,,Het lijkt alsof er wereldwijd vier clubs zijn die maar kunnen blijven uitgeven. Real Madrid, Barcelona, Manchester City en Paris Saint-Germain. Alles wat ze nodig hebben halen ze. Dat kun je niet vergelijken. Dit is geen kritiek of jaloezie, trouwens.”

Klopp instrueert Sepp van den Berg bij zijn debuut.