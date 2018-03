Ex-keeperstrainer Courtois: Van Gaal oncollegiaal

Volgens Van Gaal had de Belgische keeper van Chelsea zich met Hoek als keeperstrainer nooit twee keer door Lionel Messi laten foppen. ,,Zo'n uitspraak getuigt van weinig collegialiteit", mopperde Martens bij Sporza. ,,Het is al ver gekomen dat als een doelman een fout maakt, het meteen de schuld is van de keeperstrainer. Dan moeten er, telkens als de veldspelers een slechte pass geven, ook ontslagen vallen bij de veldtrainers. Nee, Louis zou eens moeten nagaan hoeveel foute passes er in zijn tijd gegeven werden. Wat hij zegt, is veel te kort door de bocht."