Excelsior haalt Fischer terug, Duitse doelman naar Emmen

FC Emmen strikt Duitse doelman

FC Emmen heeft de Duitse doelman Matthias Hamrol gecontracteerd. De 25-jarige Hamrol keepte afgelopen seizoen in Polen bij Korona Kielce. De doelman tekent een contract voor twee jaar met optie voor nog een seizoen, meldt Emmen.

,,De eerste training staat al in mijn agenda”, zegt Hamrol. “Ik hoop de rest van de selectie snel te ontmoeten.”

Hamrol stond 27 keer onder de lat bij de club die uitkomt op het hoogste Poolse niveau. Daarvoor keepte hij in Duitsland bij onder meer VfL Wolfsbrug en RB Leipzig. De Duitse doelman is opgeleid bij Borussia Mönchengladbach.

Weer een Duarte voor Sparta

Sparta Rotterdam heeft Laros Duarte overgenomen van PSV. De 22-jarige middenvelder speelde in het tweede deel van het afgelopen seizoen al op huurbasis voor de Kasteelclub, waar hij de volledige jeugdopleiding doorliep. Duarte keert nu definitief terug bij Sparta. Na afronding van de laatste formaliteiten zet hij zijn handtekening onder een 3-jarige verbintenis.

,,Tijdens zijn verhuurperiode maakte Laros zo veel indruk, dat wij dolgraag langer met hem verder wilden’', laat technisch directeur Henk van Stee van Sparta weten. ,,We zijn met elkaar in gesprek gegaan en merkten dat hij zelf ook langer op Het Kasteel wilde blijven. Hij heeft de afgelopen maanden een belangrijke rol gespeeld en we verwachten dat hij ook in de eredivisie van grote waarde zal zijn.’'

Duarte stapte in de zomer van 2015 van Sparta over naar PSV. Mede door het nodige blessureleed kon hij in Eindhoven niet doorbreken.

Officieel: Duarte vertrekt naar Griekenland

Lerin Duarte vervolgt zijn voetballoopbaan in Griekenland. De 28-jarige middenvelder verlaat transfervrij Heracles Almelo en heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract bij Aris Thessaloniki.

Volledig scherm Lerin Duarte. © BSR Agency Duarte speelde twee periodes voor Heracles. Van 2011 tot en met 2013 was hij vaak uitblinker en verdiende hij een contract bij Ajax. Bij de Amsterdamse club brak hij niet echt door en na korte verhuurperiodes aan sc Heerenveen en NAC Breda keerde Duarte in 2016 terug in Almelo. Onder coach Frank Wormuth was hij een vaste waarde; in totaal speelde Duarte 143 officiële wedstrijden voor Heracles Almelo, scoorde daarin negentien keer en gaf veertien assists.

Aris Thessaloniki eindigde afgelopen seizoen als vijfde in de Griekse Super League. De drievoudig landskampioen heeft zich daarmee geplaatst voor de Europa League.

Sander Fischer terug bij Excelsior

Sander Fischer keert terug bij Excelsior. De 30-jarige verdediger tekent in Rotterdam voor twee seizoenen. Fischer, eerder tussen 2013 en 2016 actief op Woudestein, speelde het afgelopen seizoen voor Deense Vendsyssel FF. ,,Een leuk avontuur, maar we hebben net een kleintje gekregen en vanwege mijn gezinssituatie vond ik voetballen in Denemarken niet optimaal’’, zegt Fischer op de site van Excelsior. ,,Daarom wilde ik graag terugkeren naar Nederland.’’

Fischer speelde in Nederland voor NAC, Cambuur, Emmen, AGOVV, Excelsior, Go Ahead Eagles en Sparta.

Janssen volgt Van Beukering op bij Vitesse Onder 19

Volledig scherm Theo Janssen. © ANP Theo Janssen wordt trainer van Vitesse Onder 19 jaar. De Arnhemmer volgt bij het hoogste jeugdteam van de eredivisieclub Dennis van Beukering op. Die krijgt een andere functie in de opleiding. Janssen (37) was afgelopen seizoen nog assistent van Van Beukering bij Vitesse O19. De ex-prof van Vitesse, FC Twente, Ajax en RC Genk, schuift nu door in een nieuwe structuur bij de Arnhemse club. Lees hier meer.

Paderborn haalt gestopte keeper terug

Doelman Michael Ratajczak was al gestopt bij SC Paderborn, maar de 37-jarige keeper kan nog niet op zijn lauweren rusten. De club die is gepromoveerd naar de Bundesliga, heeft hem hard nodig en opnieuw gecontracteerd. De beoogde twee eerste doelmannen, Leopold Zingerle en Leon Brüggemeier, zijn allebei geblesseerd en zullen een belangrijk deel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen missen. Technisch directeur Martin Przondziono is blij met de terugkeer van Ratajczak. ,,Hij zal binnenkort weer volop in training zijn. We hebben een duidelijke overeenkomst met hem; na het seizoen wordt hij keeperstrainer in onze jeugdopleiding.’’

Fonseca opvolger Ranieri bij AS Roma

De Portugees Paulo Fonseca is de nieuwe trainer van AS Roma. Hij is de opvolger van de Italiaan Claudio Ranieri, die vanaf maart tevergeefs probeerde met de Romeinse club deelname aan de Champions League af te dwingen. De club met onder anderen Justin Kluivert en Rick Karsdorp eindigde als zesde.

Volledig scherm Paulo Fonseca. © Getty Images Fonseca, 46 jaar en geboren in Mozambique, is afkomstig van het Oekraïense Sjachtar Donetsk, waarmee hij drie jaar op rij de dubbel (landstitel en beker) in dat land veroverde. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij Porto en Braga. Hij tekent in Rome een contract voor twee jaar met een optie voor nog een seizoen. ‘’Paulo is een jonge, ambitieuze coach met internationale ervaring, een winnaarsmentaliteit en een voorliefde voor aanvallend voetbal’', zei voorzitter Jim Pallotta.



Ranieri was in maart ingestapt om zijn club te ‘’helpen’' na het ontslag van Eusebio Di Francesco.

Van Stee bedankt voor baan bij Al-Wahda

Volledig scherm Henk van Stee. © BSR Agency Technisch manager Henk van Stee van Sparta was topkandidaat om bij Al-Wahda directeur opleidingen te worden. De Rotterdammer stelt zich evenwel loyaal op naar zijn huidige werkgever. Hij blijft bij de naar de eredivisie gepromoveerde club.



Van Stee bevestigt dat hij afgelopen weekeinde is benaderd door Al-Wahda, de club in de Verenigde Arabische Emiraten waar Maurice Steijn onlangs een contract tekende als hoofdtrainer. Hij maakt de overstap van VVV. ,,Het is inderdaad waar dat ik ben gevraagd om directeur opleidingen te worden van Al-Wahda, maar ik heb Sparta gezegd dat ik in Rotterdam blijf”, laat Van Stee desgevraagd weten.

Bij de Rotterdamse club wordt spits Halil Dervisoglu al maanden gelinkt aan andere clubs. Nu zou het Turkse Trabzanspor zich volgens buitenlandse media hebben gemeld voor de in Spangen opgeleide speler. Van een concreet bod op Dervisoglu is evenwel geen sprake, zo laat Van Stee weten.



De spelers van Sparta vieren op dit moment vakantie. Op 22 juni staat de eerste publiekstraining op het programma.

Streppel en Van ‘t Schip in beeld bij Roda JC

Roda JC gaat niet verder met interim-trainer Eric van der Luer en heeft volgens journalist Sander Kleikers van de Limburgse zender L1 een oogje op John van ‘t Schip en Jurgen Streppel. Dat zei Kleikers bij Veronica Inside. Van 't Schip werd afgelopen seizoen ontslagen bij PEC Zwolle, Streppel is momenteel trainer van het Cypriotische Anarthosis Famagusta.

Volledig scherm Jurgen Streppel. © BSR/SOCCRATES

PSV denkt aan Bruma

Volledig scherm Bruma soleert langs Branislav Ivanovic van FC Zenit. © EPA PSV heeft al een vervanger op het oog mocht Steven Bergwijn en Hirving Lozano vertrekken uit Eindhoven. Het is de Portugees Armindo Tué Na Bangna, beter bekend als Bruma. Dat meldt De Telegraaf. De aanvaller komt nu uit voor RB Leipzig. De Duitse club nam Bruma in 2017 voor 15 miljoen euro over van Galatasaray. In die tijd had PSV ook al interesse in de rappe buitenspeler. Bruma speelde zeven interlands voor Portugal en scoorde daarin één keer. Hij zat niet bij de selectie voor de finale van de Nations League.

Chelsea informeert naar David Neres

Volledig scherm David Neres. © BSR Agency Volgens de Engelse tabloid Express zou Chelsea een lijntje hebben gelegd met Ajax voor David Neres. De club uit Londen ziet in de Braziliaan de opvolger van de vorige week naar Real Madrid vertrokken Eden Hazard. Voor Chelsea is de haalbaarheid van Neres vrijwel uitgesloten. Chelsea heeft namelijk door de FIFA een transferban opgelegd gekregen van een jaar omdat de club tegen de regels had gehandeld die betrekking hebben op het aantrekken van spelers onder de 18 jaar.