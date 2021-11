Expeditie Robinson? Klaverjassen? Nee, Kees van Wonderen is alléén maar bezig met Go Ahead Eagles: ‘Obsessief, ja’

De goede prestaties van Go Ahead Eagles – de gedoodverfde degradatiekandidaat staat in de middenmoot van de eredivisie – worden de laatste weken vooral geprojecteerd op de trainer. Hij is op televisie, bij NOS Studio Voetbal, en kan de club verkopen tijdens interviews. ,,Maar al die aandacht voor mij is niet terecht, dit succes heeft meerdere vaders”, zegt hij. ,,Dat we het goed doen, komt door de mensen om mij heen. Dat zijn de mensen die mij ook hebben gesteund toen we vorig seizoen in het rechterrijtje van de eerste divisie stonden. Het is ook zo zwart-wit allemaal: als je een maand niet wint, zijn de reacties weer heel anders.”