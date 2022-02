Experimentele ‘derby’ is nog geen succes: Heino en Dalfsen vermaken absoluut niet

Thuisvereniging Dalfsen spaart kosten noch moeite om een spektakel te maken van de derby tegen Heino. Dweilorkest, vuurwerk en opblaaspoppen laten zien dat het derbygevoel er bij de club van ‘boven de Vecht’ wel degelijk is. Trainer Jacob Grooten van Dalfsen: ,,Wij beleven dit wel echt als een derby. Daarom hebben we de wedstrijd ook naar zaterdagavond verplaatst. Je hebt het ook kunnen zien. Ondanks het weer staat er toch behoorlijk wat publiek. Bij de spelers was deze week ook te merken dat ze naar deze wedstrijd toeleefden. Niet in overdreven wedstrijdspanning hoor, want we hebben wel vaker wedstrijden gevoetbald onder druk.”