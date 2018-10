'Expres op iemands teentje staan: héérlijk'

Hoe ben jij, net voor zo'n Champions League-duel?

,,Heel relaxed. Zoals altijd. 't Is niet dat ik denk: 'Godverdomme, de hele wereld kijkt straks mee. Ik mag geen fout maken, anders zal iedereen het gezien hebben.' Je moet niet te gestrest zijn. Je gaat gewoon een pot voetballen."



Ja, ja. Atlético is Eupen of Moeskroen niet, hé.

,,Je hebt gelijk. Maar het is vooral de sfeer die het speciaal maakt. Wij moeten doen wat we élke wedstrijd proberen: ons voetbal laten zien. Denken dat we de beste zijn en vol vertrouwen beginnen. Zoals tegen Dortmund. Gaat het fout, dan is het maar zo. Zolang je er maar alles aan gedaan hebt, want als je met een 'poepie' in je broek speelt, kan je beter thuisblijven. Da's het grote verschil met onze vorige Champions League-campagne."