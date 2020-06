Extra bonus Ajax, Willem II en RKC voor Frenkie de Jong

Nieuwe kleding FC Twente: club kiest voor traditie­rijk Spaans sportmerk

16:29 FC Twente speelt het komende seizoen in kleding van Meyba. Het Spaanse merk is de opvolger van Kick’s 21 en was vroeger een macht in de voetballerij. Het kleedde onder meer het Barcelona van Johan Cruijff en Ronald Koeman dat in 1992 op Wembley de Europacup won.