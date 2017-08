Extreemrechtse website ziet Podolski aan voor bootvluchteling

Muguruza laat Halep volledig kansloos bij finale in Cincinnati

21:46 De Roemeense tennisster Simona Halep heeft in Cincinnati een grote kans op de koppositie op de wereldranglijst laten liggen. De 25-jarige speelster was in de finale tegen de Spaanse Garbiñe Muguruza zichzelf niet. Halep ging in amper 57 minuten roemloos onderuit: 6-1, 6-0.