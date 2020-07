F1 Battle: Draag anti-racisme boodschap krachtig uit, of doe het helemaal niet

Voorafgaand aan elke grand prix discussiëren de Formule 1-verslaggevers van AD Sportwereld over een actuele stelling. Vandaag deel 4: Arjan Schouten en Rik Spekenbrink over de vraag of Formule 1 de rest van het seizoen de anti-racisme boodschap krachtig uit moet blijven dragen voorafgaand aan alle races, zoals Lewis Hamilton graag ziet gebeuren.

Rik: ,,Daar kun je op zich niet tegen zijn. Maar waar ik wel een beetje moe van word, is dat Lewis Hamilton na afloop van elke race daar weer iets over roept. En zeker dat hij roept dat anderen te weinig doen. Dat is niet aan hem. Zeker, in Hongarije was het een beetje rommelig. Maar iedereen had een anti-racisme t-shirt aan, de boodschap was wel duidelijk.’’

Arjan: ,,Een beetje rommelig? Het was een gehaast, chaotisch zooitje in Hongarije. Het leek spoedig in elkaar geflanst, er bestond onduidelijkheid bij de coureurs over de timing. Ik snap die verontwaardiging uit het oogpunt van Hamilton dus best wel. Want doe het goed als sport, of doe het niet. De kritiek komt ook niet alleen van Hamilton. Dus het lijkt me niet meer dan logisch dat ze in Silverstone op zoek gaan naar een waardigere manier van demonstreren.’’

Rik: ,,Prima als ze dat zondag weer doen, maar aan het begin van het seizoen is werkelijk iedereen in Formule 1 er naar gevraagd. Iedereen heeft zich uitgesproken over dit onderwerp. Het dreigt zo’n herhaling van zetten te worden, nu. Het leidt af van de sport.’’

Volledig scherm Max Verstappen. © Getty Images

Arjan: ,,Daarin kan ik je wel redelijk volgen, maar ik ben toch bang dat dit ook echt een proces van de lange adem is. De kracht zit ’m waarschijnlijk juist in de herhaling. Het probleem is alleen dat de ene coureur er meer begaand mee is dan de ander, wat niet meer dan normaal is. En als je het als sport dan niet goed blijft regisseren, zal het vroeg of laat toch weer ontaarden in een ongecoördineerd zootje. En dat moet je als internationale sport met een mondiaal miljoenenpubliek gewoon vermijden met zo’n beladen onderwerp.’’

Rik: ,,Er is sowieso een structureel gebrek aan leiderschap in deze sport. Maar of Hamilton die rol dan op zich moet nemen?’’

Arjan: ,,Dat is inderdaad eerder aan de Formule 1-top, aan Liberty Media. Dus pak het serieus op, zoals ze nu ook voornemens zijn. Blijf het stevig agenderen en laat het niet versloffen. Want dan kun je er beter helemaal mee ophouden.’’

