F1-battle: Had Formule 1 meer moeten durven experimenteren in dit toch al vreemde jaar?

Voorafgaand aan elke grand prix discussiëren de Formule 1-verslaggevers van AD Sportwereld over een actuele stelling. Vandaag deel 2: Arjan Schouten en Tim Engelen over de vraag of het een gemiste kans is dat Formule 1 in dit bijzondere jaar niet experimenteert met de kwalificatie-opzet en de startopstelling, zoals vooraf toch was besproken.

Arjan: ,,Van mij had het best gemogen. Formule 1 is al een geweldig populaire sport, met een format dat staat als een huis. Maar in die dubbele ontmoetingen zoals nu in Oostenrijk, had het van mij best wat experimenteler gemogen in het tweede weekend. Heel de wereld kijkt qua opzet nu twee keer naar precies hetzelfde. En dat gebeurt straks in Engeland weer.’’

Tim: ,,Dat ben ik niet met je eens, want elke raceweekend is weer anders. Zeker dit weekend, nu het waarschijnlijk ook nog gaat regenen. Formule 1 is zelden een herhaling van zetten. Dat zie je nu ook wel weer aan de kwalificatie die mogelijk niet door kan gaan in Oostenrijk, morgen.’’

Arjan: ,,Maar was dit dan niet juist een uitgelezen kans om eens wat anders te proberen? De teams en de sportleiding hebben er toch over gesproken, voorafgaand aan dit jaar. Een sprintrace op zaterdag, met als startopstelling de omgekeerde WK-stand. En de uitslag zou dan de startgrid van de reguliere race op zondag vormen. Red Bull zag het wel zitten, waren de geluiden. Mercedes was fel tegen, dus kwamen ze er niet uit. Maar ik vind dat ergens toch wel jammer. Dit is toch al een bijzonder jaar met een heleboel races minder. Een jaar zonder iconische afspraken zoals die in Monaco. Dat je dat jaar dan niet gebruikt om wat dingen uit te proberen, vind ik ergens wel een gemiste kans.’’

Tim: ,,Al die kunstgrepen om Formule 1 spannender te maken, dat moet je helemaal niet willen. Het is al een sterke sport en binnen die sport moet je niet met kunst- en vliegwerk aankomen. Allemaal onzin. Formule 1 draait om wie de snelste is. En wie de snelste is in de kwalificatie, start vooraan. Simpel zat.’’

Quote Formule 1 is naast sport natuurlijk ook vermaak Arjan Schouten

Arjan: ,,Mwah, in de Formule 2 levert het doorgaans toch best attractief racen op, die alternatieve opzet. Daar wordt de top-8 van de eerste race op zaterdag omgekeerd bij de startopstelling voor een sprintrace op zondag. Mij bevalt dat meestal wel.’’

Tim: ,,In de Formule 2 heb je auto’s die redelijk gelijk zijn aan elkaar, dat heb je in de Formule 1 niet. Uiteindelijk rijdt er dan toch weer een Mercedes vooraan, alleen duurt het drie rondjes langer. Natuurlijk, elke sport moet blijven ontwikkelen. Maar hier moet je rustig over nadenken en het niet plotsklaps invoeren. Kijk naar DRS. Dat systeem werd ook geïntroduceerd als een vooruitgang, maar daar kwam heel veel kritiek op omdat het de ziel uit de sport zou halen.’’

Arjan: ,,Laat ze er gerust wat langer over nadenken, maar schuif het niet definitief van de agenda. Want het lijkt me vrij logisch en heel Amerikaans - en Amerikanen hebben toch de leiding in deze sport - dat je altijd op zoek blijft naar meer spanning en attractiever racen. Want Formule 1 is naast sport natuurlijk ook vermaak. Puristen hebben het liever niet, maar het lijkt heel gezond dat je altijd blijft kijken naar aanpassingen die een sport kunnen verbeteren. En daarin moet je niet het belang van de beste teams, maar het belang van de sport laten prevaleren.’’

Tim: ,,Ze zouden best eens een circuit andersom kunnen rijden, al kan dat niet overal. in Bahrein zou het kunnen, daar is de mogelijkheid om met verschillende layouts te werken. Die race is alleen nog niet rond. Maar we willen altijd dat Formule 1 om coureurs draait en niet om de auto’s, dan horen daar wat mij betreft ook niet teveel kunstgrepen bij.’’