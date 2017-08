F1-directeur Brawn pleit voor afschaffen gridstraffen

Van Gelder valt definitief af voor WK turnen

13:53 Yuri van Gelder is definitief afgevallen voor uitzending naar de WK turnen in oktober in Montréal. Bondscoach Bram van Bokhoven heeft de zes mannen geselecteerd, die tijdens de twee kwalificatiewedstrijden voldeden aan de limiet op een of meer toestellen.