F1 en Silverstone akkoord over twee races dit seizoen

Bay­ern-trai­ner Flick: Bundesliga heeft voorbeeld­func­tie

14:02 Bayern München-trainer Hansi Flick snapt dat de Bundesliga onder een vergrootglas ligt als de competitie zaterdag zonder publiek wordt hervat. ,,We hebben zeker een voorbeeldfunctie”, blikte hij vooruit op een persconferentie via videoverbinding. ,,Daarom moeten we alle regels goed in acht nemen.”