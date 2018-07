F1 in Nederland? Van Assen mag licht al op groen

Slechts 36,9 procent van de spelers in Belgische competitie is Belg

11:00 De Rode Duivels imponeerden op het WK en de nationale jeugdploegen haalden nooit betere resultaten. Maar in de eigen nationale competitie is amper een Belg te bekennen. Sterker: nooit waren er méér buitenlanders in dienst bij de Belgische clubs, liefst 310 spelers komen niet van Belgische grond. Slechts 36,9 procent is Belg.