F1 ligt stil, maar Verstappen pakt op virtuele Suzuka alvast eerste titel in 2020

Verstappen werd zesde en derde en dat was genoeg om zijn voorsprong te behouden. Beide races werden gewonnen door Kelvin van der Linde, een voormalig kampioen van de ADAC GT Masters. In de tweede race moest Verstappen ook Formule 1-collega Lando Norris nog net voor zich dulden. Met de derde plek kwam hij op 805 punten, 60 meer dan Van der Linde en verzekerde hij zich van de titel.

,,Race 1 had ik kunnen winnen, maar het kwam neer op een paar punten verzamelen die ik nodig had na mijn computercrash op Interlagos”, reageerde de Limburger op Verstappen.nl. ,,Anders was het kampioenschap al eerder beslist geweest. Het was de eerste keer dat ik met zo’n LMP2-auto reed en leuk om in te rijden. Suzuka is een geweldige baan om te rijden en een van de beste circuits ter wereld.”