F1 mogelijk terug naar Turkije

Griekspoor bereikt kwartfina­le in Praag

15:32 Tallon Griekspoor is doorgedrongen tot de kwartfinales van het challengertoernooi in Praag. In de Tsjechische hoofdstad was hij in drie sets de als vijfde geplaatste Slowaak Jozef Kovalik de baas: 6-1, 1-6 en 6-1.