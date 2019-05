F1 ook volgend jaar nog in São Paulo: ‘Moeten contracten respecteren’

‘Manchester City mag deze voorsprong niet meer weggeven’

13:29 Manchester City begint zondag als koploper met een voorsprong van één punt aan de laatste speeldag in Engeland. Met Brighton-uit nog voor de boeg kan het bijna niet meer misgaan voor de ploeg van Pep Guardiola zou je zeggen. Of krijgen we opnieuw een wonder van Liverpool, dat thuis speelt tegen Wolves, te zien? Gerard Wiekens (ex-Manchester City) en Erik Meijer (ex-Liverpool) laten nog één keer hun licht schijnen op de bloedstollende titelstrijd in de Premier League.