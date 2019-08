F1-Podcast | Max wint nog minimaal drie races dit jaar

US Open Met mamma in de ketting om haar nek gaat het beter met Hogenkamp

16:22 Het was een zwaar jaar voor tennisster Richel Hogenkamp. Het verliezen van haar moeder had logischerwijs grote impact. Met haar kwalificatie voor de US Open laat ze zien op de weg terug te zijn. ,,Juist deze week mis ik weer alles aan haar.’'