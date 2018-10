F1-podcast: Wat levert trip naar VS en Mexico op voor Max?

Vrouwen voor het eerst in dertig jaar welkom bij voetbaldu­el Iran

10:28 Voor het eerst in ruim dertig jaar hebben vrouwen in het stadion naar een wedstrijd van het Iraanse nationale elftal kunnen kijken. Volgens het Iraanse persbureau Isna woonde een geselecteerde groep van zo'n honderd vrouwen het oefenduel met Bolivia in het Azadi Stadion in hoofdstad Teheran bij. Onder de vrouwen waren de partners van de spelers, werkneemsters van de Iraanse voetbalbond en speelsters van het vrouwenelftal van Iran.